Власти китайской провинции Хубэй зарегистрировали 630 новых случаев заражения коронавирусом нового типа в регионе - таким образом, общее число инфицированных составило 64 084 человека.

Об этом говорится в выпущенном в воскресенье сообщении комитета по здравоохранения и гигиене провинции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации комитета, за сутки в провинции умерли 96 человек, из которых 82 случая пришлось на центр региона город Ухань. 1742 человека излечились и были выписаны из больниц.