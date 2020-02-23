Мать активистки Греты Тунберг, оперная певица Малена Эрнман рассказала в новой книге о проблемном детстве дочери. Издание The Guardian приводит отрывки из книги "Наш дом в огне: сцены семьи и планеты в кризисе", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В книге женщина описывает проблемы, с которыми Грета столкнулась в детстве. По ее словам, девочка "постепенно исчезала, удаляясь в некую тьму", перестала играть на фортепиано, смеяться, говорить и даже есть.

В возрасте 11 лет Грета стала "почти немой", а за день соглашалась съесть лишь крошечную горсть риса, авокадо и ньокки. Будущую активистку чуть не госпитализировали, когда она потеряла десять килограммов веса за два месяца. Вернувшись в школу, она столкнулась с травлей. "Школа не проявила сочувствия. У них другое понимание ситуации. Это вина самой Греты, считает школа", - пишет Эрнман.

Позже врачи диагностировали у Греты высокофункциональный аутизм, который женщина описывает как синдром Аспергера, и обсессивно-компульсивное расстройство.

Грета заинтересовалась экологическими проблемами после просмотра на одном из уроков в школе фильма о пластике в Тихом океане. Картина, однако, не вызвала отклика у других детей.

Ранее отец Греты Сванте Тунберг рассказал, что девочка занялась общественной деятельностью после длительной депрессии. При этом сначала он отрицательно относился к выбору ее деятельности.

Грета Тунберг получила известность после того, как в августе 2018 года вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Девочка требовала от правительства соблюдения условий Парижского соглашения по климату. В сентябре 2019 года она выступила на саммите по климату в ООН, обвинив в своей речи политиков в краже детства у ее поколения.

В феврале 2020-го стало известно, что Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира во второй раз. Кандидатуру 17-летней активистки выдвинули два шведских законодателя - Йенс Холм (Jens Holm) и Хакан Свеннелинг (Hakan Svenneling), члены Левой партии страны.