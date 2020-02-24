Turkish Airlines временно приостановила авиарейсы в Иран, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что причиной этого является распространение коронавируса.

Согласно данным СМИ, авиарейсы приостановлены до 27 февраля этого года.

Отметим, что Турция рассматривает пути вывода своих граждан из Ирана в связи с распространением коронавируса.

Граждане Турции, которые хотят покинуть Иран, смогут обратиться в посольство Турции в этой стране.

Отметим, что по словам замглавы министерства здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи, число зараженных коронавирусом в Иране может составлять около 60 человек.

Он также добавил, что погибли 12 человек. Позже власти уточнят данные.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2 592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1 769, скончались 17 человек.