Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио готовы пойти на сокращение маршрута эстафеты олимпийского огня из-за коронавируса. Таким решением в оргкомитете хотят давать лишний повод для распространения инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Большое количество зрителей повысит риск распространения заболевания, - сказал глава оргкомитета Тосиро Муто, которого цитирует ТАСС. - Сокращение дистанции является одним из рассматриваемых вариантов".

Напомним, что старт эстафеты олимпийского огня запланирован на 12 марта в греческой Олимпии. Предполагается, что маршрут будет пролегать на территории Греции, а 26 марта эстафета продолжится уже в Японии.

Олимпиада-2020 будет проходить в Токио с 24 июля по девятое августа.