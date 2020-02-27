Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 2,4% - до $51,53 за баррель, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Апрельские фьючерсы WTI дешевеют почти на 2,5% - до $47,52 за баррель.

Сейчас нефтяные котировки торгуются на уровне конца декабря 2018 года и приближаются к отметке $50 за баррель. Цена Brent последний раз была ниже $50 за баррель летом 2017 года.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений из-за распространения коронавируса. За пределами КНР случаи заражения новым коронавирусом выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране более 2,7 тыс. летальных исходов, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.