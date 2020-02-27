https://news.day.az/world/1206965.html Россия приостанавливает полеты в Иран
Россия приостанавливает полеты в Иран
Россия приостанавливает полеты в Иран с 28 февраля из-за распространения коронавируса и роста числа погибших. Об этом сообщает Минтранс РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Исключение сделают для рейсов авиакомпаний "Аэрофолот" и Mahan Air.
"Из Москвы в Исламскую Республику Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта "Шереметьево", - уточнили в ведомстве.
По последним данным, в Иране коронавирусом заболели 245 человек, 26 умерли.
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