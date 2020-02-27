Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса, министерство иностранных дел ИРИ выразило соболезнования в связи с его кончиной, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает агентство IRNA, экс-посол был доставлен накануне в одну из тегеранских больниц, где у него подтвердился коронавирус, которым он заболел в Куме. Пожилой дипломат скончался в четверг.



Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, как следует из сообщения ведомства в Telegram-канале, выразил соболезнования в связи с кончиной Хосроушахи, пожелав его родственникам терпения.

По данным на четверг, число заражений коронавирусом в Иране достигло 245, из них 26 - с летальным исходом. Наибольшее число случаев заражения за сутки - со среды на четверг - было зафиксировано в провинциях Тегеран и Гилян, на четверг пришелся и самый крупный рост числа зараженных - более 100.

Впервые власти сообщили о заразившихся в Иране 19 февраля - заражение началось с города Кум, места паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся относится к провинции Кум, дальнейшее распространение вируса по стране может быть связано с поездками иранцев в этот город.

