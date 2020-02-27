Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет "дочки" американской корпорации Google в "Ситибанке". Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на решение ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в документации. Счет был открыт ООО "Гугл", заблокирован он в четверг, 27 февраля. Причина блокировки неизвестна. Пресс-служба российского офиса Google не смогла предоставить оперативный комментарий.

Однако база данных судебных приставов свидетельствует, что в отношении компании есть два исполнительных производства. Речь в них идет о погашении государственной пошлины и неких взысканиях имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. В сумме обе претензии составляют 4,1 тысячи рублей.

В свою очередь, по данным базы ФНС, каких-либо налоговых задолженностей на сумму свыше тысячи рублей у компании не имеется.

Блокировка счета означает, что его владелец не может открывать новые счета, а также совершать расходные операции в пределах суммы, которая указана в постановлении.

Источник, близкий к ООО "Гугл", утверждает, что блокировка стала следствием технической ошибки, пишет "Коммерсантъ". Также в издании выяснили, что 13 февраля в компании сменился генеральный директор - на место Карло Бьондо пришел Дэвид Снэддон.

Ранее сообщалось, что французское управление по конкуренции оштрафовало компанию Google на 150 миллионов евро за неясные правила размещения рекламы на своей платформе.