Число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава минздрава Оливье Веран.

Ранее сообщалось о 18 случаях, двое заболевших скончались.

По данным главы минздрава, 12 новых случаев связаны с инфицированным пациентом из департамента Уаза на севере страны, сообщает телеканал France Info.