https://news.day.az/world/1207050.html Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава минздрава Оливье Веран.
Ранее сообщалось о 18 случаях, двое заболевших скончались.
По данным главы минздрава, 12 новых случаев связаны с инфицированным пациентом из департамента Уаза на севере страны, сообщает телеканал France Info.
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