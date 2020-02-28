В ответ на воздушный удар по позициям турецких военных ВС Турции нанесли массированные артиллерийские и воздушные (посредством БПЛА) удары по более 200 объектам сил режима Башара Асада в Идлибе, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Как сообщает агентство "Анадолу", об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Турецкая армия уничтожила в Идлибе 5 вертолетов, 23 танка, 23 орудия и САУ, зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный комплекс SA-22, нейтрализовано 309 сторонников Башара Асада, сказал министр.

Акар выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих, пожелал скорейшего выздоровления раненым. Глава ведомства пообещал, что Турция будет и далее мстить за гибель своих военных.

Операция на северо-западе Сирии продлится до обеспечения полной безопасности мирного населения Идлиба, подчеркнул Акар.

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