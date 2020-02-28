Военно-политический блок НАТО продолжит оказывать поддержку Турции, в том числе в сфере противовоздушной обороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренного заседания Североатлантического совета на уровне послов, созванного по запросу Турции по сирийскому Идлибу.

При этом, Столтенберг не стал озвучивать какие-либо новые меры.

В НАТО выразили Турции глубокие соболезнования в связи с гибелью солдат в Идлибе. Столтенберг также призвал к деэскалации и прекращению огня.