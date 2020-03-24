Эрдоган: Госструктуры Турции координируют действия в борьбе с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разместил в Twitter видеосюжет на тему координации действий правительства по противодействию распространению коронавируса нового типа (Covid -19), передает Day.Az со ссылкой на агенство Анадолу.

Глава государства подчеркнул, что все ведомства и структуры страны тесно координируют свои шаги.

Президент Турции предупредил о готовности властей к жестким мерам по пресечению незаконного вывоза за рубеж продукции, в которой остро нуждаются турецкие потребители.

"Те, кто попытается различными путями контрабандой вывозить продукцию за границу или же продавать ее по завышенным ценам на внутреннем рынке будут отвечать перед законом", - сказал глава государства.

Эрдоган привлек внимание к ситуации в сфере образования.

Турецкий лидер отметил, что решение о продлении "вынужденных каникул" в образовательных учреждениях страны в связи с угрозой распространения коронавируса может принять Научный совет Турции. "Если Совет порекомендует продлить каникулы, то мы должны прислушаться, потому что именно они компетентны в этой области", - сказал глава турецкого государства.

Президент выразил также надежду на успех метода дистанционного обучения, внедренного повсеместно в Турции. "Надеюсь, что этот метод будет успешным и внесет вклад в совершенствование системы образования", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер заявил далее о недопустимости прекращения электро- и газоснабжения потребителей.

"Турция и раньше переживала непростые времена, однако подобного не случалось. В социальном государстве такого быть не должно", - подчеркнул глава государства.