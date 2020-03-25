В Индии введен "абсолютный" карантин: полиция избивает палками нарушителей запрета

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил "абсолютный" карантин - трехнедельный запрет на выход из дома на всей территории страны из-за пандемии Covid-19, передает Day.Az со ссылкой на sprotyv.info.

Он коснется всего населения страны - 1,3 миллиарда человек. О запрете покидать жилище было объявлено всего за четыре часа до вступления в силу. На данный момент в стране зарегистрировано 482 случаев заражения коронавирусом, девять человек умерли.

В соцсетях опубликовали видео, как в индийском штате Пенджаб полиция палками загоняет жителей на карантин.