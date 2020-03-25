ЕС обеспокоен установлением иностранного контроля над компаниями из-за пандемии

Евросоюз должен защитить свои стратегические компании от установления над ними иностранного контроля в период экономического спада из-за распространения коронавируса нового типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме, подписанном главами государств и правительств девяти европейских стран и направленном в среду главе Евросовета Шарлю Мишелю, которое распространила в среду пресс-служба правительства Испании.

"Нам также нужно убедиться в том, что основные производственные связи могут полностью функционировать внутри ЕС и что никакие стратегические активы не станут жертвами враждебных поглощений на этом этапе экономических трудностей", - отмечается в послании. Свои подписи под ним поставили президент Франции, а также премьер-министры Бельгии, Греции, Италии, Ирландии, Испании, Люксембурга, Португалии, Словении.

"Прежде всего, мы приложим все наши усилия, чтобы гарантировать производство и распространение ключевого медицинского оборудования и средств защиты, чтобы доставить их доступным и своевременным способом туда, где они наиболее необходимы", - уточняется в письме, которое было направлено в преддверии предстоящей в четверг видеоконференции глав государств и правительств ЕС по коронавирусу.

Механизм займов

Лидеры стран ЕС призвали впервые в истории создать механизм выпуска общеевропейских займов для сбора средств на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии. Лидеры также призвали ввести в бюджет Евросоюза отдельную статью по борьбе с пандемией на 2020 и 2021 годы, перераспределив на нее средства из других программ.

"В частности, мы должны начать работу над общим инструментом заимствований, которые будут размещаться институтами ЕС, чтобы привлекать деньги на рынках на равных условиях для всех государств ЕС. Это позволит гарантировать стабильное долгосрочное финансирование программ, направленных на смягчение ущерба от пандемии, - говорится в документе. - Этот инструмент должен иметь достаточные объемы и сроки погашения, чтобы быть эффективным и избежать рисков реструктуризации (в случае неспособности ЕС погасить эти займы вовремя - прим. ТАСС)". В письме подчеркивается, что необходимость создания такого инструмента "полностью обоснована, поскольку все страны ЕС переживают одинаковые потрясения, пришедшие извне и за возникновение которых ни одна из европейских стран не несет ответственности".

Предлагается направить собранные средства на "поддержку систем здравоохранения, а также целевые программы поддержки экономики и европейской социальной модели в странах ЕС", то есть практически в любую сферу, на усмотрение местных правительств.

Как 10 лет назад

Письмо направлено главе Евросовета в преддверии видеоконференции глав государств и правительств ЕС, которая состоится в четверг и будет посвящена борьбе с пандемией. Его подписали лидеры Франции, Бельгии, Люксембурга, Италии, Испании, Португалии, Ирландии, Греции и Словении. Под письмом нет подписи канцлера ФРГ Ангелы Меркель, отклонившей во время кризиса суверенной задолженности в зоне евро (2010-2014 годы) аналогичную идею выпуска общеевропейских облигаций для привлечения средств на обеспечение финансовой стабильности проблемных стран Евросоюза под гарантии всех экономик сообщества, крупнейшей из которых является Германия.

В число лидеров, подписавших это послание, вошли почти все страны, которые находились под программами внешней помощи в период кризиса евро - Греция, Ирландия, Португалия и Кипр. Италия и Испания балансировали в тот период на грани перехода под внешнее управление.

Перераспределить бюджет

"Мы должны признать серьезность ситуации и необходимость действовать уже сегодня, чтобы поддержать нашу экономику, чтобы создать лучшие условия для ее восстановления завтра. Необходимо задействовать все имеющиеся фискальные инструменты для поддержки национальных усилий, особенно внутри еврозоны, - говорится в документе. - В частности, мы можем изучить возможность создания отдельной статьи в бюджете ЕС по борьбе с коронавирусом как минимум на 2020-2021 годы".

Средства на борьбу с коронавирусом в бюджете ЕС можно изыскать только путем перераспределения других программ Евросоюза, поскольку все средства в бюджете на 2020 год уже распределены. На 2021 год они будут распределены аналогичным образом, плюс ЕС в следующем году потеряет почти 12 млрд взносов покинувшей сообщество Великобритании. Ни одна из стран ЕС не повысит свои взносы в бюджет в условиях спада после пандемии.

Последние оценки Еврокомиссии прогнозируют в ЕС спад на уровне 1% ВВП на 2020 год, однако, по данным источников, ЕК также разрабатывает пессимистичный сценарий с беспрецедентным спадом в 2,5% ВВП.