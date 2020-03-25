Саудовская Аравия ужесточила комендантский час

Правительство Саудовской Аравии приняло решение ужесточить комендантский час, введенный из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, согласно указу короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, комендантский час, введенный на три недели с понедельника, будет начинаться на 4 часа раньше. Теперь запрет на появление на улицах действует с 15:00 до 06:00 по местному времени.

Въезды в Эр-Рияд, Мекку и Медину были заблокированы, также с сегодняшнего дня вводится запрет на перемещение между административными округами, сообщает государственное информационное агентство SPA.

В рамках борьбы с эпидемией Саудовская Аравия приостановила международные и внутренние рейсы, прекратила работу поездов, автобусов и такси на территории страны, закрыла мечети, школы, торговые центры и рестораны.

По последним данным Минздрава королевства, в Саудовской Аравии зарегистрированы 767 случаев заражения новым коронавирусом. Первая смерть пациента была зарегистрирована вчера в Медине.