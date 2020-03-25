Таиланд закрывается на въезд и выезд

Таиланд полностью закрывает въезд в страну с 26 марта по 30 апреля на фоне распространения коронавируса, местным жителям рекомендовано оставаться дома, сообщает газета Khaosod Online, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча издал указ, согласно которому в королевстве вводится чрезвычайное положение, и въезд в страну полностью закрыт с 26 марта по 30 апреля из-за пандемии коронавируса. Решение касается морских, воздушных и сухопутных перевозок. Разрешены только грузоперевозки", - пишет издание.

Как отмечает газета, исключение будет сделано только для дипломатических лиц, иностранцев с разрешением на работу, а также граждан королевства.

Согласно указу властей, пожилым людям и тем, у кого слабое здоровье, не стоит покидать дома без крайней необходимости.

Губернаторы провинций могут запретить гражданам посещать ряд районов из-за повышенного риска заражения коронавирусом. Среди перечисленных - отдельные районы Бангкока, где находится много клубов, баров и ресторанов, все они закрыты на неопределенный срок.

Как сообщает Khaosod Online, гражданам не рекомендованы поездки между провинциями, те, кто их планирует, должны пройти проверку здоровья и предоставить свои личные данные при пересечении границ.

"Нарушители режима чрезвычайного положения могут быть наказаны лишением свободы на срок до двух лет", - пишет газета.