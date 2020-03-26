США обвинили Мадуро в наркоторговле

- за него предложено 15 миллионов долларов

Министерство юстиции США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркоторговле и хранении оружия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии Минюста США, Мадуро как минимум с 1999 года был одним из лидеров наркокартеля Cartel de Los Soles ("Картель солнц"), который занимался переправкой кокаина из Колумбии в США через Венесуэлу, пишет "Медуза".

Таким образом члены картеля хотели "не только обогатиться и укрепить свою власть, но и наводнить США кокаином", "чтобы подорвать здоровье и благополучие" американцев, считает Минюст.

Против Мадуро выдвинуты четыре пункта обвинения, по каждому из которых предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Власти США объявили награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет привести к его поимке.

Кроме Мадуро, Минюст США выдвинул обвинения против ряда бывших и нынешних высших чиновников Венесуэлы, также нескольких лидеров группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). Предполагается, что все они участвовали в сговоре по переправке наркотиков из Колумбии в США.

"Картель солнц" - венесуэльская группировка, занимающаяся международной торговлей наркотиками и, предположительно, возглавляемая военачальниками венесуэльской армии. "Картель солнц" известен с начала 1990 годов.

Несколько соратников венесуэльского президента попали под санкции из-за предполагаемой связи с картелем, а племянники жены Мадуро получили тюремные сроки в США за контрабанду кокаина.