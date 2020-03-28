https://news.day.az/world/1216858.html В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч
В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч
В Германии число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на пять тысяч, превысив отметку в 50 тысяч.
Всего в ФРГ заразились 50178, умерли 338 человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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