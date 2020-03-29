В Токио впервые за 10 лет в конце марта выпал снег

Сильный снегопад идет в японской столице с утра в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило национальное метеорологическое управление, последний раз снег выпадал в Токио так поздно 10 лет назад.

Температура воздуха в настоящее время составляет около 1 градуса Цельсия. Снег покрыл тонким слоем припаркованные автомобили, деревья и газоны. Осадки сбили лепестки цветущей сакуры, которые скопились в лужах. На дорогах образовалась снежная каша, и автомобилисты двигаются в потоке осторожно.

Еще в субботу в Токио стояла теплая погода, а воздух в середине дня прогревался до плюс 23 градусов. В воскресенье в течение дня, по прогнозам синоптиков, в центральных районах столицы может выпасть до 5 см снега. В префектурах Нагано и Гумма, а также в ряде горных районов, прилегающих к Токио, прогнозируется до 20 см снежного покрова.

Из-за снегопада японские авиакомпании были вынуждены отменить порядка 20 внутренних рейсов. Изменения в расписании затронули маршруты между Токио и Фукуокой, а также между Токио и Саппоро. Автомобилистов власти японской столицы призывают быть внимательными и по возможности не выезжать в город.