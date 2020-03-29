Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор призвал фанатов соблюдать режим самоизоляции для недопущения распространения коронавируса. Видеообращение к поклонникам он опубликовал в Twitter.

По его словам, гражданам необходимо отказаться от поездок и выходов из дома без крайней необходимости.

Он также поддержал инициативу ирландских властей по введению ограничения на передвижение людей по стране, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Во время карантина боец посоветовал подписчикам проводить домашние тренировки.

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