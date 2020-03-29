https://news.day.az/world/1217413.html Жителей Стамбула призвали к самоизоляции на 48 часов
Жителей Стамбула призвали к самоизоляции на 48 часов
Губернатор Стамбула Али Йерликая призвал жителей мегаполиса не покидать дома в течение 48 часов, пишет Trend со ссылкой на агентсво Анадолу, передает Day.Az.
"Мы оставили площади птицам, а на бульварах можно заметить лишь чаек. Чтобы вновь соприкоснуться с красотой, разделить радость с близкими и родными, ради собственного здоровья, семьи, Стамбула и всей Турции - вообще не выходите из дома в течение 48 часов! Останься дома - Стамбул", - написал губернатор в Twitter.
По состоянию на утро 29 марта, коронавирусной инфекцией в Турции заразились более сем тысяч человек.
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