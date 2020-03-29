В США прогнозируется 100-200 тысяч смертей от коронавируса

Коронавирус может унести от 100 до 200 тысяч жизней в США, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Будут заражены миллионы людей. Однако он указал на невозможность строить прогнозы, ведь речь идет о постоянно меняющейся величине, передает CNN.

Согласно данным Worldometer, коронавирусом в США заражены более 125 тысяч человек. Умерли более 2,2 тысячи человек.