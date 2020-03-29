В Москве введен всеобщий режим изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции.

Об этом он сообщил в своем блоге, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Режим начинает действовать 30 марта. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста.

По словам Собянина, покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.