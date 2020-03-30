Власти Японии сообщили, что страна находится на грани введения режима ЧС

Правительство Японии полагает, что страна находится на грани введения режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса, однако принимать такое решение будет с предельной осторожностью. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы балансируем на самом краю с точки зрения введения режима чрезвычайной ситуации, - сказал он. - Сейчас крайне ответственный период для того, чтобы сдержать стремительное распространение инфекции".

"Провозглашение режима чрезвычайной ситуации, - отметил генсек кабмина, - окажет огромное воздействие на жизнь народа. Такое решение будет приниматься крайне осторожно с учетом мнений экспертов в различных областях".

В то же время Ёсихидэ Суга не исключил, что в случае резкого обострения ситуации и в Японии будут приняты жесткие меры типа блокады целых городов и введения принудительного запрета на выход из домов.

К настоящему времени в Японии более 2,6 тыс. человек заразились новым коронавирусом, включая 712 пассажиров и членов команды американского круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), который месяц стоял в карантине в порту Иокогама. В тяжелом состоянии находятся 65 пациентов, умерли 67 человек, около 1 тыс. поправились.