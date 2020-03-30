Автор хита I Love Rock 'n' Roll умер в США от коронавируса

Американский музыкант Алан Меррилл, написавший знаменитую песню I Love Rock 'n' Roll, умер в Нью-Йорке в возрасте 69 лет от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщила газета The Hill со ссылкой на заявление дочери рок-исполнителя Лоры Меррилл, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Коронавирус унес жизнь моего отца", - приводит издание ее слова. На фоне общего роста числа умерших в США из-за распространения пандемии Лора Меррелл призвала американцев всерьез отнестись к соблюдению мер по борьбе с коронавирусом. "Оставайтесь дома. Если не ради себя, то ради других. Ради моего отца", - заявила она.

Песня I Love Rock 'n' Roll была написана Аланом Мерриллом в 1975 году, когда он выступал в составе британской рок-группы Arrows. Всемирную известность композиция получила позже - в 1982 году, когда американская рок-певица Джоан Джетт записала на нее кавер. Новая версия песни стала настолько популярной среди слушателей, что в итоге достигла первой строчки хит-парада Billboard Hot 100, которую она удерживала на протяжении семи недель.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, зафиксировано более 143 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли около 2,5 тыс. человек.