Главврач российской больницы, сопровождавший Путина, заразился коронавирусом
У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Об этом сообщили в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
Информацию Интерфакс подтвердили в самой больнице, передает Day.Az. Медики сообщили, что Денис Проценко находится в удовлетворительном состоянии.
"Состояние Проценко нормально, он находится у нас, в Коммунарке", - сказали врачи.
В связи с заболеванием главврача в Коммунарке могут ввести дополнительные меры безопасности.
24 марта Проценко сопровождал президента РФ во время его визита в больницу в Коммунарке. В связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже сообщил, что опасений в связи с общением медика с Владимиром Путиным быть не должно.
"Путин регулярно тестируется. Все нормально", - сказал Песков.
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