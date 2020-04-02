Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии коронавирус, Йемен и Иран

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в среду обсудили по телефону вспышку нового коронавируса, ситуацию в Йемене, а также Иран. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента, передает ТАСС.

"Госсекретарь Помпео выразил обеспокоенность в связи с пандемией COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом), а также [заявил о] необходимости глобальных ответных мер, чтобы противостоять ей", - сказано в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Говоря о ситуации в Йемене, стороны согласились с тем, что только "политическое решение [конфликта] приведет к стабильности, миру и процветанию" в стране. "Госсекретарь подчеркнул, что США решительно осуждают попытки хуситов атаковать гражданские объекты в Саудовской Аравии в субботу, 28 марта. Госсекретарь также выразил поддержку усилиям по деэскалации, предпринимаемым специальным посланником генерального секретаря ООН по Йемену Мартином Гриффитсом", - добавила Ортэгус.