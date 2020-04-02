Эр-Рияд готов сократить добычу до 9 млн баррелей, если другие присоединятся

Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти до менее 9 млн баррелей в сутки в том случае, если другие страны присоединятся к сокращению. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на газету The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Другие подробности не приводятся.

После того, как участникам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о его продлении, Саудовская Аравия объявила о планах нарастить добычу нефти с апреля до максимальных 12,3 млн баррелей в сутки и увеличить экспорт до 10 млн баррелей в сутки.

Развал сделки привел к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за эпидемии коронавируса.