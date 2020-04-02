США не смогут избежать глубокой рецессии

Президент Дональд Трамп, похоже, окончательно отказался вернуть Америку к работе к католической Пасхе (12 апреля). Теперь Белый дом призывает до 30 апреля делать все (соблюдать социальное дистанцирование, локдаун и карантин), что может предотвратить распространение коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Затем, скорее всего, придется еще раз продлевать чрезвычайное положение в стране. Между тем, чем дольше сохраняется вынужденный простой, тем глубже американская экономика погружается в рецессию и более тернистым будет путь к восстановлению.

В связи с этим любое прогнозирование в данной ситуации - бессмысленное дело. В конце концов, экономический прогноз предполагает понимание течения COVID-19 и его летальности, а это остается в значительной степени загадкой даже после нескольких недель интенсивного изучения.

Вашингтон с помощью фискальной и монетарной политики пытается максимально быстро помочь оказавшейся в тяжелом положении экономике. И хотя эти меры, по всей видимости, не смогут предотвратить рецессию, они как минимум должны смягчить экономический ущерб и ускорить восстановление, пишет в The National Interest главный экономист Vested Милтон Эзрати.

Когда Белый дом и конгресс в срочном порядке начали готовить антикризисный план, был риск, что он не будет учитывать в полной мере уникальную природу нынешней сложной ситуации. К чести правительства и Федеральной резервной системы этого не произошло. Несмотря на то что некоторые пункты одобренной стратегии довольно стандартные, большинство из них учитывают особые потребности экономики.

Многие эксперты уже заявили, что происходящий в настоящее время спад экономический активности и снижение благосостояния граждан нельзя назвать типичной рецессией. Как правило, рецессия подразумевает дефицит спроса, а стандартная реакция на нее включает восполнение нехватки расходов либо за счет государства, либо за счет стимулирования компаний и частных лиц тратить больше. Сегодняшний кризис, напротив, возник из-за нехватки предложения. Компании приостанавливают работу из-за растущих перебоев с поставками и принудительного закрытия торговых объектов.

Власти хотят предотвратить перерастание проблемы перебоев в классический дефицит спроса. Для этого государство намерено предоставить помощь как крупному, так и малому бизнесу, для того чтобы компании продолжали выплачивать зарплаты своим сотрудникам и не объявляли банкротство, несмотря на сокращение или полное прекращение поступления доходов.

Большая часть того, что недавно одобрил конгресс, также является ответом на потребности нынешней необычной ситуации. Предусмотрено выделение $150 миллиардов на здравоохранение и аналогичная сумма для местных органов власти, испытывающих трудности в связи с мерами по сдерживанию распространения коронавируса.

Законодательно расширяется круг лиц, которые теперь смогут получать пособия по безработице, размер которых к тому же увеличивается. Продлевается и срок выплаты пособий по безработице с нынешних двадцати шести недель. Кроме того, каждый американец с низким доходом в ближайшее время получит чек на $1200 и $500 за каждого ребенка.

Конгресс выделил $350 млрд Управлению по делам малых предприятий (SBA) для кредитования малого бизнеса, который фактически является самой большой группой работодателей в стране. Если компания использует кредит для выплаты зарплат, то в определенных случаях возможно списание долга.

Однако эти и другие меры не могут гарантировать, что американская экономика не скатится в рецессию. Мартовская статистика уже показала негативные тренды, которые продолжат ухудшаться, если карантин и локдаун останутся в силе в ближайшие недели.