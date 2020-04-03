Число умерших от последствий заражения коронавирусом в Германии превысило 1 тыс.

Количество умерших от последствий заражения коронавирусом нового типа в Германии превысило 1 тыс. человек.

Такие данные привел телеканал N-tv, анализируя сведения, поступившие от министерств здравоохранения и по социальным делам федеральных земель ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По оценкам телеканала, от последствий заболевания умер 1001 немец. Число инфицированных в Германии достигло 79 450.

Эпицентром распространения коронавируса в ФРГ является Бавария, где заразились 19 153 человека. Далее следуют Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг (17 614 и 15 971).

За сутки в Германии умерли 142 человека, заразились более 6,5 тыс.