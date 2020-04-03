В оккупированном Карабахе умер армянский военнослужащий, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что 3 апреля около 00:35 смертельное огнестрельное ранение получил Гарегин Бабакехян (2000 года рождения).

Для выяснения обстоятельств смерти солдата ведется расследование.

Напомним, череда смертей в ВС Армении в январе-феврале этого года вызвала бурный общественный резонанс в Армении. Со своих постов были сняты некоторые высокопоставленные чиновники.