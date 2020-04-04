В Белом доме заявили, что США не считают нужным участвовать в заседании ОПЕК+

Соединенные Штаты не считают необходимым участвовать в заседании ОПЕК+, так как обсуждают ситуацию на рынке нефти независимо от других, в том числе с руководством России и Саудовской Аравии. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу в интервью телеканалу Bloomberg, передает ТАСС.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп "несколько раз" созванивался с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, по словам Кадлоу, другие представители американской администрации "общались со своими коллегами в обеих странах".

"Мы делаем это независимо [от ОПЕК], в американских интересах, нам для этого не нужно участвовать во встрече ОПЕК", - подчеркнул глава Национального экономического совета Белого дома. По его словам, Трамп надеется, что Россия и Саудовская Аравия уладят разногласия и начнут сокращать добычу нефти.

2 апреля вечером Саудовская Аравия призвала срочно созвать заседание стран ОПЕК+ для обсуждения решений по рынку нефти. ОПЕК назначила совещание на 6 апреля, оно пройдет в формате телеконференции. Однако в Эр-Рияде считают, что участвовать в сокращении добычи нефти должно как можно больше стран, а не только 24 участника альянса ОПЕК+.

Заявление королевства последовало после переговоров Трампа с Путиным и Мухаммедом бен Сальманом. Согласно официальным данным на сайте Кремля, в 2020 году у президентов РФ и США был лишь один телефонный разговор, он состоялся 30 марта. Трамп считает, что крупнейшие нефтедержавы должны совместно найти выход из кризиса на рынке нефти. Он предложил сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки, чтобы нивелировать падение спроса из-за пандемии коронавируса.