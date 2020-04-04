Путин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке

Глобальная нефтяная отрасль в будущем может столкнуться с дефицитом ресурсов, который приведет к нехватке нефти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации на энергетических рынках. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля, пишет РБК.



"Потому что и цены могут подлететь. Поэтому в общих интересах, именно в общих интересах, избежать такого сценария развития событий. Но что еще вызывает тревогу - безусловно, все может обернуться высокими технологическими и даже экологическими рисками. Про это тоже нельзя забывать", - сказал Путин.



По словам Путина, наиболее важный фактор, который влияет на рынок - распространение по всему миру пандемии коронавируса и меры по ограничению распространения вируса, которые принимают правительства. Путин отметил, что эти меры привели к снижению экономической активности и ограничили мобильность граждан, а также привели к падению спроса на нефть и нефтепродукты.

