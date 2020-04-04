В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан

Большинство зараженных коронавирусом в Китае - 94 процента - полностью выздоровели. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В настоящее время в стране осталось 1562 инфицированных, что составляет два процента от общего количества случаев за все время, при этом их число снижается с каждым днем. По последним подсчетам, общее число зараженных в Китае составило 81 639, из них 76 751 человек излечился и был выписан из больниц. Эпидемия унесла жизни 3326 граждан, за последние сутки скончались четверо.

Уровень смертности от SARS-CoV-2 в Китае достиг 4,73 процента. Однако в Ухане, провинция Хубэй, где начался вспышка COVID-19, этот показатель составил 5,13 процента. Во всех остальных регионах страны он составил 0,86 процента.

29 марта Китай заявил об окончании распространения эпидемии в стране.

По данным на 4 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга - США, Испания, Италия и Германия.