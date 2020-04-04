Еще один летальный исход от заражения коронавирусом зафиксирован в Казахстане

В Казахстане зафиксирован еще один летальный исход от заболевания коронавирусной инфекцией, передает в субботу Day.Az со ссылкой на официальный сайт по ситуации с пандемией в Казахстане.

Сообщается, что случай был зафиксирован в Акмолинской области страны. Отметим, что это вторая смерть от коронавируса, о которой стало известно четвертого апреля.

Одновременно со случаем летального исхода стало известно о 25 новых фактах заражения по стране.

Ниже приведена таблица по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:

Всего заболели Всего выздоровели Всего скончались Нур-Султан 216 17 1 Алматы 110 19 Шымкент 13 Акмолинская область 20 2 Актюбинская область 10 Алматинская область 10 Атырауская область 22 ВКО 4 Жамбылская область 10 ЗКО 2 Карагандинская область 27 1 Костанайская область 1 Кызылординская область 28 Мангистауская область 3 Павлодарская область 1 СКО 25 Туркестанская область 23 1 ИТОГО 525 36 5

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.

Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.