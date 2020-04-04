Еще один летальный исход от заражения коронавирусом зафиксирован в Казахстане
В Казахстане зафиксирован еще один летальный исход от заболевания коронавирусной инфекцией, передает в субботу Day.Az со ссылкой на официальный сайт по ситуации с пандемией в Казахстане.
Сообщается, что случай был зафиксирован в Акмолинской области страны. Отметим, что это вторая смерть от коронавируса, о которой стало известно четвертого апреля.
Одновременно со случаем летального исхода стало известно о 25 новых фактах заражения по стране.
Ниже приведена таблица по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:
|
Всего заболели
|
Всего выздоровели
|
Всего скончались
|
Нур-Султан
|
216
|
17
|
1
|
Алматы
|
110
|
19
|
Шымкент
|
13
|
Акмолинская область
|
20
|
2
|
Актюбинская область
|
10
|
Алматинская область
|
10
|
Атырауская область
|
22
|
ВКО
|
4
|
Жамбылская область
|
10
|
ЗКО
|
2
|
Карагандинская область
|
27
|
1
|
Костанайская область
|
1
|
Кызылординская область
|
28
|
Мангистауская область
|
3
|
Павлодарская область
|
1
|
СКО
|
25
|
Туркестанская область
|
23
|
1
|
ИТОГО
|
525
|
36
|
5
Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.
Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.
На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.
Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.
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