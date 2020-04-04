Еще один летальный исход от заражения коронавирусом зафиксирован в Казахстане

В Казахстане зафиксирован еще один летальный исход от заболевания коронавирусной инфекцией, передает в субботу Day.Az со ссылкой на официальный сайт по ситуации с пандемией в Казахстане.

Сообщается, что случай был зафиксирован в Акмолинской области страны. Отметим, что это вторая смерть от коронавируса, о которой стало известно четвертого апреля.

Одновременно со случаем летального исхода стало известно о 25 новых фактах заражения по стране.

Ниже приведена таблица по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:

 

Всего заболели

Всего выздоровели

Всего скончались

Нур-Султан

216

17

1

Алматы

110

19

  

Шымкент

13

    

Акмолинская область

20

  

2

Актюбинская область

10

    

Алматинская область

10

    

Атырауская область

22

    

ВКО

4

    

Жамбылская область

10

    

ЗКО

 

2

    

Карагандинская область

27

  

1

Костанайская область

1

    

Кызылординская область

28

    

Мангистауская область

3

    

Павлодарская область

1

    

СКО

25

    

Туркестанская область

23

  

1

ИТОГО

525

36

5

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.

Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.