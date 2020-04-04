Посол и представитель Ирана при международных организациях в Брюсселе Голямхосейн Дехгани направил письмо главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с призывом способствовать отмене санкций США в отношении Тегерана в связи с угрозой коронавируса. Об этом сообщает в субботу агентство Fars, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, в письме иранская сторона призывает членов стран ЕС выступить против односторонних американских санкций в отношении Ирана. Дехгани обратился к Боррелю с просьбой довести этот вопрос до сведения глав МИД государств Евросоюза.

По информации агентства, в письме указывается на разрушительные последствия вспышки коронавируса в Иране и влияние санкций США на способность страны сопротивляться пандемии. Так, посол указал на нехватку необходимого медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств.

Минздрав Ирана проинформировал 19 февраля о первых в стране случаях инфицирования. Заболевшие были выявлены в городе Кум. Согласно последним данным, число заразившихся в данный момент составляет 55 743, зарегистрировано по меньшей мере 3 452 летальных исходов.