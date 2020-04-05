В Нью-Йорк введут войска для борьбы с коронавирусом

США направят дополнительно тысячи военных для помощи штатам в борьбе с коронавирусом.

Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это будут тысячи и тысячи военнослужащих, военных медиков, профессионалов, медсестер и врачей. Они отправятся на войну, на сражение, к которому не были подготовлены в должной мере", - сказал он.

Трамп уточнил, что как минимум тысяча военнослужащих будет направлена в Нью-Йорк, ставший очагом распространения инфекции.

По данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в США превысило 305 тысяч. 8,3 тысячи человек умерли, 14,5 тысячи выздоровели.

США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. Страна более чем в два раза обогнала Италию и Испанию, находящихся на втором и третьем месте соответственно. Число инфицированных в штате Нью-Йорк и одноименном городе составляет около 20 процентов от всех случаев в стране.