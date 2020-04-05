Экс-президент Гондураса Кальехас умер в США

Бывший президент Гондураса Рафаэль Леонардо Кальехас умер в возрасте 76 лет от остановки сердца в больнице в американской Атланте. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает местная газета La Tribuna.

Издание отмечает, что в 2018 году у Кальехаса диагностировали лейкемию. В субботу его в критическом состоянии доставили в больницу, где он спустя несколько часов скончался.

Рафаэль Леонардо Кальехас - политик, экономист, в 1990-1994 годах занимал должность президента Гондураса.

Во время президентства Кальехасу были предъявлены обвинения в семи эпизодах коррупции, но Верховный суд Гондураса в 2005 году оправдал политика.

В 2015 году экс-президент, в 2011-2015 годах возглавлявший Федерацию футбола Гондураса, предстал перед судом США по обвинению в коррупции при продаже маркетинговых прав, а также прав на трансляции футбольных матчей. Кальехас признал вину. ФИФА пожизненно отстранила его от любой футбольной деятельности.