В Москве еще более 500 человек заразились коронавирусом

В Москве за последние сутки более 500 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщается на сайте московского управления Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Точное количество заразившихся за сутки составило 536. Всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая заражения.

Вечером 4 апреля стало известно о смерти еще двоих пациентов с коронавирусом в Москве. Возраст скончавшихся - 58 и 70 лет. У них был подтвержден диагноз "двусторонняя пневмония". Состояние их болезни усугубилось хроническим бронхитом, гипертонией и сахарным диабетом.

С конца марта в городе действует режим самоизоляции: горожанам рекомендовали оставаться дома и выходить только в случаях крайней необходимости. В Москве сейчас не работают рестораны, торговые центры и фитнес-клубы, также закрыты театры и музеи, посещать парки и устраивать массовые мероприятия запрещено.