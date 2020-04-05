Bloomberg: Saudi Aramco перенесла дату формирования графика экспортных цен на май
Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco отложила публикацию графика экспортных цен на нефть на май. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По его информации, публикация графика ожидается во вторник или четверг. Отмечается, что решение отложить публикацию связано с ожиданиями от предстоящей 9 апреля министерской встречи ОПЕК+ и контактов по ситуации на рынке нефти между Россией и Саудовской Аравией. По данным Bloomberg, Saudi Aramco второй месяц подряд смещает дату формирования графика экспортных цен.
Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая стабилизировать цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель путем ограничения добычи, завершилась 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Москва предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд - сократить добычу еще на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
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