https://news.day.az/world/1220332.html В Италии за сутки умерли 525 человек с коронавирусом
В Италии за сутки умерли 525 человек с коронавирусом
Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии за сутки выросло на 525 и с начала эпидемии достигло 15 887. Число смертей за сутки стало самым низким за две недели, сообщил в воскресенье Департамент гражданской защиты Италии, передает ТАСС.
Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 128 948. В субботу сообщалось о 124 632 инфицированных.
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