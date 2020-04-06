Эксперты прогнозируют обвал цен на недвижимость в России

Крупнейшие российские застройщики при кризисном сценарии влияния на отрасль пандемии коронавируса могут снизить цены на новостройки на 20-30%. При этом потери их выручки могут превысить 200 млрд рублей, прогнозирует агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

"Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к значительному падению спроса - на 25% и более. Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20-30%) для поддержания максимально возможного в этих условиях уровня продаж", - говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства.

Последующее восстановление спроса и цен при таком сценарии может занять от двух до четырех лет, а выручка 20 крупнейших застройщиков может сократиться на 200 млрд рублей и более (25% и больше от выручки 2019 года).

В случае негативного сценария, который предполагает окончание карантинных мер не ранее середины 2020 года, падение объемов рынка, по мнению экспертов, сохранится и во втором полугодии. Объясняется это тем, что за более продолжительный период заметная доля населения лишится существенной части доходов, которые начнут восстанавливаться не ранее четвертого квартала 2020 года. "Для поддержания текущих объемов продаж застройщикам придется снижать цены (на 10% и более) и жертвовать частью рентабельности. Выручка 20 крупнейших компаний отрасли при таком сценарии может сократиться на 130-170 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

При умеренном сценарии, который предполагает сохранение карантина и режима самоизоляции в течение апреля-мая, полноценное восстановление спроса на недвижимость (падение которого прогнозируется на 5-10%) может начаться уже в третьем квартале. В таком случае в апреле-июне застройщики будут проводить акции и предлагать скидки, однако номинальные цены на первичном рынке по итогам года останутся на уровне конца 2019 года, так как девелоперы временно сократят предложение, чтобы поддержать комфортный для себя уровень цен. При таком прогнозе выручка 20 крупнейших застройщиков может сократиться на 45-90 млрд рублей (до 10% от выручки 2019 года), отмечают аналитики.

"При реализации любого из сценариев крупные застройщики смогут справиться с негативными последствиями без критических потерь. У средних и малых предприятий строительной отрасли возникнут существенные проблемы c обеспечением операционной деятельности, а многие могут начать банкротиться в случае сохранения сложной эпидемиологической ситуации во втором полугодии 2020 года", - полагают аналитики НКР.