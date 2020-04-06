Заразившегося коронавирусом премьера Великобритании подключат к ИВЛ

Премьер-министру Великобритании Британии Борису Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких.

Об этом сообщил источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких", - сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель премьер-министра сообщил, что Джонсона, у которого диагностирован коронавирус и остаются проблемы со здоровьем - держатся высокая температура и не проходит кашель - по рекомендации лечащего врача доставили в больницу. При этом на Даунинг-стрит заверили, что Джонсон продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.

О том, что Борис Джонсон заразился COVID-19, стало известно 27 марта. Несмотря на болезнь, он продолжает руководить работой британского правительства.