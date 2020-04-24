Нефтеперерабатывающим заводам некуда девать свою продукцию

Нефтепереработчики открыли охоту за свободными судами для хранения авиатоплива и бензина. Фрахтовые ставки получили дополнительную динамику для роста, передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал "Буровая".

В настоящее время транспортировка партии нафты, используемой для производства бензина и пластмасс, объемом 80 тыс. т в Азию из Европы стоит более $8,6 млн. Всего несколько лет назад отправка груза по тому же маршруту стоила чуть больше $1 млн. По данным Балтийской биржи в Лондоне, цены выросли на всех маршрутах для судов всех емкостей.

По оценкам Torm A/S (датская компания, управляет десятками танкеров для перевозки очищенного топлива), около 7% мирового флота танкеров этого класса сейчас занято под хранение в той или иной форме.

Нефтяной трейдер Gunvor сообщает, что во всем мире нефтеперерабатывающие предприятия уже сократили объемы переработки примерно на 17 млн б/с, но, вероятно, к началу мая они возрастут до примерно 20 млн б/с. После этого производителям нефти будет еще труднее найти место для своих баррелей.

На прошлой неделе один из крупнейших нефтепереработчиков США Marathon Petroleum Corp. объявил, что полностью остановит производство на одном НПЗ недалеко от Сан-Франциско. Royal Dutch Shell Plc. вывела из эксплуатации несколько единиц на трех американских НПЗ в Алабаме и Луизиане.

Нехватка танкеров для отправки или хранения продуктов усугубляется тем фактом, что суда остаются на якоре в портах, ожидая разгрузки. Нефтяные трейдеры говорят, что многие импортные терминалы полностью заполнены, что вынуждает танкеры стоять в ожидании разгрузки, что еще больше ограничивает объем доступного флота.

Сейчас танкеры класса Handysize, являющиеся одними из самых маленьких океанских танкеров, зарабатывают почти 114 тыс. долл./день на перевозке топлива через Средиземное море. Это необычайно высокий доход для таких кораблей, по сравнению с $12 тыс. в начале этого года.

Совершенно очевидно, что многие танкеры, использовавшиеся для перевозки нефтепродуктов, переключились на перевозку нефти (там ситуация со свободными мощностями ещё хуже, а цены фрахта выше - Буровая). Это быстро сужает рынок танкеров с нефтепродуктами, подталкивая спотовые ставки к рекордным уровням, а ставки тайм-чартера - к десятилетним максимумам, - сказал Рэнди Гивенса, старший вице-президент по исследованию акционерного капитала Jefferies LLC в Хьюстоне.