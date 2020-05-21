Парламент Грузии возвращается к работе

После долгого перерыва парламент Грузии в четверг проведет чрезвычайное заседание, которое будет касаться поправок, дающих право правительству вводить ограничения после чрезвычайного положения, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия.

Срок действия чрезвычайного положения в стране, введенного 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса, истекает 22 мая. В правительстве уже заявили, что ЧП продлеваться не будет, однако часть действующих ограничений останется.

Этим законопроектом недовольна оппозиция, которая считает, что законопроект противоречит Конституции и даст возможность правительству ограничивать различные свободы граждан без контроля парламента.

Также на заседании планируется рассмотреть и такие вопросы, как перенос действия Кодекса прав детей на сентябрь и соглашения с международными финансовыми институтами.

Впервые за долгий период на заседании парламента смогут присутствовать журналисты. Чтобы попасть в парламент, они пройдут термоскрининг и будут работать в масках. В специально отведенном месте они смогут и записывать депутатов.

Чтобы предоставить правительству свободу действий, шесть депутатов парламента Грузии во главе с главой комитета здравоохранения инициировали пакет поправок.

Согласно представленным на бюро парламента поправкам, в законе "Об общественном здоровье" появятся два новых термина - "изоляция" и "карантинные мероприятия" - и соответствующие указания, позволяющие правительству единолично принимать решение по поводу этих мероприятий.

С термином "изоляция", который по законопроекту предусматривает отделение инфицированных от других людей и помещение их в условия, способные обеспечить защиту окружающих от заражения, и оппозиции, и правящей партии все понятно.

Однако определение термина "карантинные мероприятия" и право правительства единолично принимать решение вызвали вопросы у оппозиции.

Согласно определению, "карантинные мероприятия" - это единство мероприятий, которые используются в отношении лица, которое не заболело, но есть риск его заражения.

Кроме того это определение также подразумевает регулирование по правилам, отличающимся от действующего законодательства, вопросов деятельности государственных ведомств, права на передвижение граждан, права собственности, права трудовой, профессиональной и экономической деятельности, а также права на собрание людей для проведения социальных и других мероприятий, которые необходимы для защиты здоровья граждан.