В Китае возобновили работу более 91% малых и средних предприятий

В Китае около 91% средних и малых предприятий восстановили работу после окончания пандемии коронавируса в стране. Как передает Day.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официальные данные.

Так, 93% компаний в обрабатывающем и строительном секторах возобновили работу, в секторах гостинично-ресторанного хозяйства и общественного питания - 87%.

Китай предпринял ряд мер по поддержке малых и средних предприятий, которые больше всего пострадали от пандемии. Так, были снижены нормы обязательных резервов банков, а средним, малым, микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям предоставили заемные средства на общую сумму $400 млрд.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.