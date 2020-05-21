https://news.day.az/world/1237424.html США намерены провести саммит G7 в Белом доме
США намерены провести саммит G7 в Белом доме
Саммит Группы семи (G7) в очном формате с большой долей вероятности состоится в Белом доме. Об этом в четверг заявил журналистам президент США Дональд Трамп,
Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Похоже, что (саммит) G7 может состояться, - сказал он. - Вероятно, он пройдет в округе Колумбия, в Белом доме".
Окончательное решение о формате проведения саммита G7 будет объявлено на следующей неделе, отметил он
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