США намерены провести саммит G7 в Белом доме

Саммит Группы семи (G7) в очном формате с большой долей вероятности состоится в Белом доме. Об этом в четверг заявил журналистам президент США Дональд Трамп,

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Похоже, что (саммит) G7 может состояться, - сказал он. - Вероятно, он пройдет в округе Колумбия, в Белом доме".

Окончательное решение о формате проведения саммита G7 будет объявлено на следующей неделе, отметил он