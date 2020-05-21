Число жертв COVID-19 во Франции превысило 28,1 тысячу человек

Во Франции жертвами коронавируса за сутки стали 83 пациента.

Об этом сообщает LCI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Общее число летальных исходов в стране возросло до 28 132 умерших.

Так 17 870 человек с положительным результатом анализов на коронавирус умерли в больницах, а еще 10 345 граждан - скончались в социальных учреждениях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.