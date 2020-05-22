https://news.day.az/world/1237438.html Слуга 11 президентов США скончался от COVID-19
Слуга 11 президентов США скончался от COVID-19
В США скончался слуга 11 американских президентов Уилсон Рузвельт Джерман.
Об этом сообщает NBCNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Джерман умер на 92-м году жизни.
По данным СМИ, ранее он получил положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Уилсон Рузвельт Джерман устроился в Белый дом уборщиком еще при 34-м президенте США Дуайте Эйзенхауэре. Затем получил повышение до старшего слуги благодаря Жаклин Кеннеди при президентстве Джона Кеннеди. Также супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама в своих мемуарах под названием "Становление" опубликовала фотографию с Джерманом.
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