Состояние миллиардеров США выросло на $434 миллиарда за два месяца пандемии

Американские миллиардеры приумножили свои состояния, несмотря на последствия пандемии COVID-19, показало исследование Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В период с 18 марта по 19 мая совокупная чистая стоимость активов американцев из списка 600+ богатейших жителей США увеличилась на $434 миллиарда, или на 15%, - с $2,948 триллиона до $3,382 триллиона.

Состояние топ-5 американских миллиардеров, среди которых Джефф Безос, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Уоррен Баффет и Ларри Эллисон, выросло в общей сложности на $75,5 миллиарда, или на 19%. Вместе они обеспечили 21% от общего прироста богатства всех 600+ миллиардеров за последние два месяца.

Сильнее всего выросло состояние главы Amazon Джеффа Безоса - на $34,6 миллиарда. За ним следуют основатель Facebook Марк Цукерберг (+$25,3 миллиарда) и создатель Microsoft Билл Гейтс (+$8 миллиардов). Сооснователь Oracle Ларри Эллисон стал богаче на $7 миллиардов, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет - на $564 миллиона.